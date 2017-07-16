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Архив - Донецкая область

В Горловке всплеск суицидов среди молодежи

16.07.2017 14:13
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В Горловке всплеск суицидов среди молодежи

За последнюю неделю июня в городе был зарегистрирован всплеск суицидов среди молодежи, - сообщает горловский блогер Воронов.

"И об этом почти никто не писал. Только один из друзей оставил запись 26 июня: "Сегодня шел с тренировки, услышал крик... пока подошел, детки набежали... смотрю девочка лежит, умирает, а я не чем помочь не могу!!!... Еще тип подошел... детей отогнали скорую вызвали. Приехали через десять минут... да только поздно... так вот ребятки... за ручку ее и проводил в мир иной... то ли с крыши то ли с 5 этажа с торца ул. С. Красношапки 42". И это был не единичный случай", - информирует блогер из оккупированной Горловки.

Источник: gorlovka.ua



Теги: Донбасс, Горловка, суицид, молодежь
 
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