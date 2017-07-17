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Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН17

17.07.2017 10:45
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Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН17

Попереднє слідство у справі про катастрофу рейсу МН17 малайзійського Boeing-777 на Донбасі призупинено.

Як передає replyua.net, слідство припинила так звана «генпрокуратура «ДНР», склавши відповідні протоколи. «Після закінчення процедури передачі уламків Boeing 777 і особистих речей пасажирів, за результатами якої складено відповідні протоколи, попереднє слідство у кримінальній справі призупинено», - заявили в самопроголошеній «ДНР».

Крім того, там повідомили, що кримінальну справу за фактом аварії Boeing в «ДНР» було відкрито ще в день авіакатастрофи, а в листопаді 2014 року, вересні та жовтні 2015 року слідчі передали експертам з Нідерландів в присутності спостерігачів ОБСЄ фрагменти Boeing і особисті речі його пасажирів , знайдені на місці катастрофи.

Бойовики також заявили, що політ МН17 знаходився в зоні відповідальності українських авіадиспетчерів і об'єктивну картину події можливо відновити лише з урахуванням даних контролю, доступ до яких може забезпечити Україні. Тим часом, справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках законодавства цієї європейської країни. 



Теги: Донбасс, расследование, авиакатастрофа, ДНР, боевики
 
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