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В Донецкой области суд освободил обвиняемого в убийстве 3 шахтеров
В Донецкой области Димитровский городской суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры в Facebook.
Отмечено, что убийство произошло 20 мая 2013 года в городе Покровск (бывший Красноармейск). Тогда двое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, приехали в гаражный кооператив "Южный" с целью завладения транспортным средством. Там преступники решили похитить автомобиль "Toyota Avensis", а его владельца убили.
"После того, как убийцы застрелили владельца машины, они пытались скрыть его тело в багажнике автомобиля. В это время к гаражу подъехали еще двое шахтеров. Оба они также были застрелены, а злоумышленники скрылись на угнанном авто. Все убитые мужчины были рабочими ПАО "Шахтоуправление "Покровское" Красноармейского района", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, одного из убийц задержали через несколько дней, другого экстрадировали из России, куда он уехал к родственникам сразу после совершения преступления.
"Однако, вопреки ходатайствам прокуратуры, по решению коллегии судей в апреле 2015 года один из убийц был освобожден из-под стражи под залог. После завершения судебного следствия он сбежал и до сих пор находится в розыске. Другого обвиняемого в декабре 2015 года Красноармейский районный суд приговорил к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы. Однако стороной защиты была подана жалоба и в апреле 2016 года производство направлено на новое судебное рассмотрение в Димитровский городской суд", - доложили в ведомстве.
Там так же добавили, что 4 августа 2017 года судом принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора о продлении срока содержания под стражей 27-летнему обвиняемому и изменена мера пресечения на домашний арест без права на апелляционное обжалование.
"Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику Европейского суда по правам человека, а именно - на п. 4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое было признано по делу "Харченко против Украины" (указанное дело касается хищения средств на предприятии, а не такого особо тяжкого преступления, как умышленное тройное убийство)", - подчеркнули в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что, учитывая тяжесть совершенных человеком преступлений, а также побег второго фигуранта после выхода под залог, прокуратура Донецкой области "считает указанное решение незаконным и неправомерным, которое может привести к тяжелым последствиям".
Источник: rbc.ua
Теги: Донбасс, суд, убийство, шахтеры
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