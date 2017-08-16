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На Донбассе боевики применили «Град-П»
Всего зафиксировано 33 обстрела. За сутки 15 августа на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих, еще один получил ранения из-за подрыва на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Корреспондент.
"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и ударили по нашим позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан)", - сказано в сообщении.
Так, вечером на приморском направлении открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра в районе Красногоровки.
Позиции вблизи Павлополя сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия. А около полуночи, по защитникам Павлополя выпустили четыре снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).
На луганском направлении из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.
На донецком направлении продолжились обстрелы Авдеевской промзоны. Только за вечер и ночь трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, авдеевская промзона
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