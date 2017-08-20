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"Нам бы хватило сил": военный расскрыл подноготную трагедии в Иловайске
Ветеран АТО, экс-командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук к третьей годовщине боев за Иловайск рассказал, чем битва за город отличалась от других военных операций на востоке Украины.
"Там нужно было действительно воевать, выбивать с огневых позиций врага, враг был достаточно вооружен - это не какие-то наркоманы или уголовники с охотничьими ружьями. Там были регулярные российские войска, как минимум "кадыровцы", ведь мы их и видели, и слышали крики "Аллах Акбар!" - заявил Костанчук в интервью "Радіо Свобода".
По словам ветерана АТО, бой за Иловайск отличался от тех, в которых добровольцам приходилось участвовать раньше.
"В Иловайске была хорошо сформированная эшелонированная оборона в несколько рядов, там были блокпосты, за ними была индустриальная зона, она вся была укреплена. И там стояли профессиональные военные. Там не было, как в Попасной или в Лисичанске, что при массированной атаке они в конце концов, увидев погибших, бросали оружие и бежали. Условно говоря, надо было их напугать и уничтожить какое-то количество для того, чтобы психологически их сломать, чтобы они бежали. А в Иловайске они не убегали", - отметил боец.
"Мало того, когда мы повели группу прямо в сердце города, в тыл их обороны, то они вызвали помощь - не собирались бежать, у них была команда держать оборону. Это было впервые, когда оборона противников была настолько хорошо организована", - подчеркнул он.
Костанчук также отметил, что когда начинались бои за Иловайск, у бойцов не было ощущения, что готовится окружение.
"Если бы Россия не ввела регулярные войска – 8 батальонных групп: 4 в луганском направлении, 4 - на донецком (собственно, они для того и зашли, чтобы не дать замкнуть кольцо и не дать захватить Иловайск) - то ни о каком окружения речи не было бы. Силами этих "ополченцев" - даже с инструкторами, даже с наемниками из России, даже с "кадыровцами" – никакого окружения не было бы. Батальон "Донбасс" в полном составе плюс подразделения из других батальонов - нам бы хватило сил, чтобы удерживать Иловайск, если бы мы его полностью взяли под контроль, против возможных атак ДНРовцев, но не против российских регулярных войск", - подчеркнул он.
Костанчук объяснил, почему российское вторжение стало для добровольцев полной неожиданностью.
Как сообщал "Обозреватель", Генеральная прокуратура Украины выдвинула официальные обвинения российскому военному руководству в связи с Иловайской трагедией.
Источник: obozrevatel.com
Теги: Донбасс, Иловайск, трагедия, военный
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