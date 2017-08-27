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Нужна была альтернатива привычному досугу, — руководитель первого безалкогольного арт-кафе в Доброполье
Активисту Владимир Оросу удалось получить грант от Программы развития ООН и открыть с его помощью первое в городе Доброполье арт-кафе «Троллейбус»
«Было много различных поездок в более крупные города, областные центры, я сам жил полтора года в Донецке до боевых действий. Захотелось, чтобы в небольшом городе было свое альтернативное заведение, где можно послушать приятную музыку, провести мастер-класс, литературный вечера, а параллельно покушать, выпить чашечку кафе», — говорит активист Владимир Орос, основатель арт-кафе «Тролейбус».
В заведении уже успели провести много разных мероприятий: от кулинарных мастер-классов по украшению кексов и дизайнерских курсов до тренингов для журналистов и выступлений бардов. Особым успехом в кафе пользуются литературные вечера.
«Мы стараемся по максимуму задействовать местных жителей. Например, у кого-то есть собственные произведения, но зачастую это тематические литературные вечера, посвященные известным авторам. Если говорить о бардовских вечерах, то мы уже проводили вечера, посвященные Окуджаве, Высоцкому».
У кафе «Троллейбус» есть еще одна особенность — там посетители не смогут купить алкоголь. И хоть из-за этого заведение теряет часть посетителей, все же «обрастает» и постоянными клиентами, которые приходят на тематические вечера и могут весело провести время с чашкой чая или кофе.
«Постепенно у нас набираются постоянные клиенты, которые приходят именно на вечера. Например, была группа SpivOberta, родом из Доброполья, которая уже выступала в Америке, сейчас они записывают альбомы Киеве, и мест не хватало — люди стояли на улице», — говорит Владимир.
Источник: hromadskeradio.org
Теги: Донбасс, Доброполье, кафе, альтернатива
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