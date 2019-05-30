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Парламент не поддержит отставку Грицака, Климкина и Полторака: политолог указал на причину
Депутаты ВР не поддержат увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака, поскольку для этого просто-напросто не будет голосов.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Сегодня», об этом заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.
«Учитывая то, как сегодня проголосовала Верховная Рада, очень трудно надеяться, что сейчас парламент хотя бы за что-то проголосует. И не в том дело, что так сильно любят Грицака или Полторака. На самом деле сейчас в Раде нет голосов ни на что, ни на какие решение. Для того, чтобы проголосовать, должен быть консенсус, чтобы поддерживали все фракции и депутатские группы. А сейчас половина депутатов вообще отсутствует в зале: кто-то по округам разъехался, кто-то хочет решить свои вопросы, кто-то не хочет участвовать в голосовании, светиться, подставляться», – говорит Фесенко.
Как уже сообщалось, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился в ВР об увольнении Климкина, Грицака и Полторака с занимаемых должностей.
Теги: Донбасс, парламент, СБУ
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