- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
- В Дружковке торжественно открыли опорную школу07:51
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців14:27
Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть
Городские власти рассказали о повышении тарифа на воду и ознакомили с причинами этого.
Сегодня Руководство «Горводоканала» вместе с представителями власти города обсуждало повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды и изменений инвестиционной программы на 2017 КП «Мариупольское ПУ ВКХ». Присутствовали и представители общественности. Было оглашено, что тариф на воду увеличится на 33, 3% и составит составит 18 грн 92 коп. с НДС вместо 14 грн 20 коп существующих. В том числе 13 грн. 93 коп. это централизованное водоснабжение, а 4 грн. 99 коп. — водоотведение, сообщает 0629.
На изменение тарифа повлияло изменение стоимости «Воды Донбасса» (с 4. грн. 91 коп. до 6 грн. 25 коп.), снижение объемов реализации и повышение зарплаты сотрудникам. Также выросли и материальный затраты предприятия, т.к. выросла цена на реагенты и горючесмазочные материалы. Повлияла и общая инфляция и рост налогов. В суммы тарифов включена и разница между фактическими затратами на электроэнергию за 2016 г. Тариф на поставку холодной воды по водоотведению внутри домовых систем повысится на 36, 3% и составит 20 грн. 82 коп. (старая цена — 15 грн. 28 коп). Действующие тарифы покрывают расход КП «Горводоканал» лишь на 71% по водоснабжению и 84% - водоотведению.
«Повышение тарифов является вынужденной мерой для надлежащего функционирования предприятия», - уверяли собравшихся. Директор «Горводоканала» Геннадий Изюмов сказал, что 30% воды в Мариуполь поступают из Северского Донца, а 70 — из Павлопольского водохранилища. Он подчеркнул, что для Мариуполя «Вода Донбасса» не рассчитывала индивидуальный тариф, т.к. он бы был выше. Действует усредненный и общий. Новый тариф будет введен к концу года.
Рассказал он и о планах альтернативного водоснабжения Мариуполя. Сейчас уже «Институт воды» плотно занимается этим вопросом и к октябрю будут предложены основные концепции. Рассматривается Павлопольское, Старокрымское водохранилище и Азовское море. Разработка альтернативных вариантов позволит в Мариуполе сделать собственное предприятие по получению качественной воды.
«Проблема водоснабжения Мариуполя — это наша проблема и так уже сложилось, что нам надо этим вопросом заниматься», - сказал заместитель городского головы Михаил Когут. Он подчеркнул, что в начале сентября мариупольская делегация поедет в Краматорск и будет вновь поднимать вопрос об альтернативных водоисточников для города. Также он сказал, что знает о том, что жесткость воды на сегодняшний день не соответствует нормам, но повышение тарифов неизбежно.
«Нам нужно не то что двигаться, бежать по этой схеме», - сказал заместитель городского головы о поиске альтернативных источников водоснабжения для Мариуполя.
В ходе обсуждения инвестиционной программы КП «Горводоканала» было сказано, что благодаря помощи ЮНИСЕФа, финансы нужно было распределить и перенаправить.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, подорожание
- Экономика Донбасса под угрозой: сокращается рабочая неделя и зарплата
- Что ждет украинцев в 2009 году
- CЭС: загрязнение морской воды в Мариуполе превышает норму в 14 раз
- В правительстве Украины заявили об угрозе "обезвоживания" Мариуполя
- Мариупольский поселок три дня заливает питьевая вода (ФОТО)
- Главные изобретения лучших управленцев
- Главное, что не "бандеровец": террористическая "ЛНР" приютила у себя российского фельдшера, изнасиловавшего 10-летнего мальчика10:29
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
- Названы имена убитых "депутатов" "ЛНР"08:47
- В Дружковке торжественно открыли опорную школу07:51
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- В Луганске убили двух «депутатов парламента ЛНР»18:06
- Андрей Ярмоленко стал игроком "Боруссии"10:20
- Мариуполь - «везунчик». Вода подорожает на треть10:13
- Славянские активисты требуют увольнения учителя-сепаратиста10:05
- "Шахтеры за Украину!" В Донецке на стенах появились патриотические надписи09:56
- Нацбанк Украины выпустил цветную памятную монету09:45
- Поезд Бердянск-Киев снес «Лексус» на переезде09:33
- "Что это за повязки?" В сети показали загадочные войска на Донбассе09:11
- Названы имена убитых "депутатов" "ЛНР"08:47
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal08:12
- Оккупированный День шахтера. Со слезами на глазах08:32
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Які хвороби лікують соковиті персики?07:48
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину
- Жители Донбасса ужасаются от того, что для “русских освободителей” они не братья, а второсортные “хохлы”