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Российские журналисты в "ДНР" готовят информационный вброс
Под Новоазовск, где стоит 9-й полк морской пехоты "ДНР", прибыла группа российских журналистов, целью которых является снять сюжет об «успешном освобождении Донбасса от захватчиков».
Сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет 0629.
Возможно, основной темой сюжета будет «захват новых позиций», которые якобы самостоятельно бросила украинская армия. Боевики уже получили задачу подготовить заброшенные позиции, где можно будет принять журналистов. Всем дали команду быть одетыми в средства защиты (бронежилет, каска).
Журналистам можно рассказывать только о тяжелой службе и постоянных боях. Ранее уже появлялись подобные видеосюжеты, где бойцы 9 полка занимали якобы брошенные украинской морской пехотой позиции неподалеку с. Широкино.
Теги: Донбасс, ДНР, информационная война, журналисты
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