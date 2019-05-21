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В «Л-ДНР» усиливают антиукраинские информационные мероприятия, – разведка
На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донецкой и Луганской областей усилены антиукраинские информационные мероприятия. На передовых позициях незаконных вооруженных формирований (НВФ) проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнении Минских договоренностей. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, пишут Донецкие новости.
«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает антиукраинские информационные мероприятия. В частности, возросла интенсивность распространения в местных СМИ ложных и искаженных сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в нарушении режима прекращения огня и обстрелах объектов гражданской инфраструктуры. Таким образом российские пропагандисты пытаются убедить местное население в активизации боевых действий по вине украинской стороны», – говорится в сообщении.
При этом, как отметили в Минобороны, чтобы ввести в заблуждение население, для подготовки провокационных материалов привлекаются пропагандистские съемочные группы, которые в районах передовых позиций НВФ проводят съемки видеосюжетов о якобы соблюдении режима прекращения огня и выполнении Минских договоренностей.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, информационная война
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