Новый год в Донецке и Луганске: во сколько обойдется праздник

26.12.2017 17:14

Несмотря на непризнанный статус и обострившиеся в последнее время боевые действия, граждане Украины, проживающие на временно неподконтрольной Украине части Донбасса в Луганской и Донецкой "народных республиках", готовятся встретить Новый 2018-й год, возлагая на него большие надежды. Как принято, праздник постараются отмечать так, чтобы он стал запоминающимся и приятным. Благо, в способах его отметить нет дефицита, все зависит лишь от фантазии и материальных возможностей, пишет на 112.ua Никита Синицын.

Прежде чем отмечать Новый год, к нему необходимо как следует подготовиться, и здесь на первом месте, бесспорно, приобретение главных новогодних атрибутов: елки и игрушек, тем более, что нехватки мест, где их можно купить, нет. В Донецке елочных базаров отрыли 101, в Луганске - 39.

Главный символ Нового года - живая елка - обойдется примерно в 300-350 российских рублей (142-167 грн по официальному курсу НБУ) высотой около 1 м. За большую высоту придется доплачивать.

Можно приобрести искусственную елочку: небольшая красавица высотой около 1 м обойдется от 700 до 1 400 рублей (333-666 грн), а вот за 2-метровую придется выложить до 6 тысяч рублей (2 392 грн).

Можно здорово сэкономить, отдав дань новогодним традициям и купив ветку из живой ели или же искусственную б/у елку высотой около 0,5 м, что обойдется от 50 до 100 рублей соответственно (24-48 грн).

Самый простенький вариант украшения елки из новогодней электрической гирлянды и набора шаров обойдется примерно в 100-150 рублей (или 48-71 грн).

Если жители "народных республик" решили провести новогодний вечер дома, отдавая дань признанному "семейному" характеру праздника, то их основные затраты после елки и игрушек придутся, конечно, на новогодний стол.

По данным мониторинга "министерства экономического развития ДНР", новогодний стол для четырех человек в 2017 году обойдется в 2 860 рублей (или 1 360 грн), что на 100 рублей (или 48 грн) дешевле, чем в 2016-м. В перечень продуктов войдут птица, рыба, огурцы, апельсины и мандарины, консервированные грибы, сельдь для "шубы", традиционный салат "Оливье", соки, воды минеральные, яблоки, сливочное масло, рыбные консервы, твердые сыры.

По подсчетам же "СМИ ЛНР", новогодний стол из окрошки, салата "Оливье", сельди, картофеля с курицей, сырной и колбасной нарезок, шампанского, крепких напитков, газировки, конфет и цитрусовых обойдется семье из двух взрослых и одного ребенка примерно в 1 700 российских рублей (810 грн). Это несколько больше, чем было в 2016 году. Тогда такой же набор стоил 1 500 рублей (714 гривен).

Отдельно стоит сказать о развлечениях для детей, для которых Новый год всегда был одним из важнейших праздников. Развлечения есть на любой вкус и кошелек.

Самый дешевый - поздравить ребенка самому, одевшись Дедом Морозом и нацепив бороду и кафтан.

Подороже будет сводить на новогодний утренник в Дворцы творчества, театры и филармонии. Здесь цены составят от 50 до 100 рублей (24-48 грн).

К "элитным" предложениям относятся устраиваемые в ресторанах Луганска и Донецка вошедшие в моду костюмированные вечеринки для детей. Здесь помимо 300 рублей (144 грн) за входной билет, придется потратиться на еду и напитки.

Есть и VIP-предложения. Как ни странно, от гостиниц. Так, отель "Рамада" предлагает поучаствовать в утреннике за 750 рублей (около 350 грн). Рекордсменом по цене стал

отель "Донбасс Палас". Здесь праздник обойдется родителям в 1 100 рублей (522 грн), а это половина минимальной (т. е. наиболее распространенной) пенсии в "ДНР".

Но можно подарить ребенку и визит профессионалов из event-компании, что, понятное дело, обойдется дороже.

В Донецке визит Деда Мороза и Снегурочки обойдется от 600 рублей (285 грн), в Луганске - от 1 000 рублей (476 грн). Понятное дело, что чем ближе к Новому году, тем поздравление будет дороже. В Луганске, например, поздравление 31 декабря в удобное для клиента время обойдется от 1 400 до 2 000 рублей (665-950 грн).

Можно не сомневаться, что с нетерпением ждут новогодней ночи в кафе и ресторанах самопровозглашенных "республик", ожидая корпоративов, и любители встретить 2018-й в шумной компании.

В ресторанах и кафе Донецка корпоратив до 30 декабря обойдется от 1 до 2 тыс. рублей с человека (476-952 грн). В новогоднюю же ночь депозит с человека обойдется от 1 500 рублей (713 грн), а средняя стоимость составит порядка 2 000 рублей (952 грн). При этом развлекательная программа может быть либо по минимальной цене - около 300 рублей за вход (142 грн), либо и вовсе оставляют свободный вход.

В Луганске же средняя стоимость шоу-программы и застолья в новогоднюю ночь в кафе и ресторанах составит 2,5 тыс. руб. (1 196 грн) с человека. Из них от 1 000 до 1 500 руб. уйдет на заказ в пользу заведения, остальное же - оплата музыкальной развлекательной программы.

Любители экзотического отдыха смогут провести новогоднюю ночь в сауне. Здесь возможны два варианта: в первом компания может арендовать сауну исходя из стоимости часа (это в среднем 350 рублей/167 грн) и самим побеспокоиться о прочих атрибутах праздника вроде еды, напитков и развлечений, во втором же можно воспользоваться услугами сауны.

Допустим, в одной из саун Луганска отметить Новый год обойдется в 6 000 рублей (2 870 грн) с компании. В программу входят шашлык, купание в проруби, прыжки в сугроб после бани, джакузи, турецкая баня хаммам.

В среднем отметить Новый год в "самопровозглашенных республиках" семье выйдет около 2 500 российских рублей или чуть меньше минимальной пенсии (2 730 российских рублей).