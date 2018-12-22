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В Донецке и Луганске зажглись новогодние елки
22.12.2018 09:50
Вчера в неподконтрольном Украине Луганске на Театральной площади прошла церемония открытия главной новогодней елки. Подобный праздник состоялся и в неподконтрольном украинскому правительству Донецке, пишет ДонПресс.
На центральных площадях городов выступали различные творческие коллективы, гремели праздничные фейерверки. Присутствующих поздравляли традиционные сказочные герои Дед Мороз и Снегурочка.
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, елка, Новый год
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