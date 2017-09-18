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Переселенцам могут вернуть избирательное право
В парламенте зарегистрирован законопроект, который возвращает временно перемещенным лицам и трудовым мигрантам их избирательное право.
Об этом сообщает "Радио Свобода"
Новый законопроект под номером 6240 в случае принятия позволит перемещенным лицам, а также людям, которые постоянно проживают не по месту регистрации, выбирать власть на местных выборах.
«Предполагается несколько основных нововведений. Первое - гражданин может обратиться в орган ведения реестра избирателей и подать документы, подтверждающие его фактическое место проживания, чтобы изменить избирательный адрес на постоянной основе. Это делается для того, чтобы человек голосовала там, где он живет », - говорит старший советник по юридическим вопросам Международного фонда избирательных систем (IFES) Денис Ковриженко .
По его словам, этот законопроект сделает невозможным избирательный туризм. Кроме того, при разработке законопроекта учли международный опыт. Авторы законопроекта отмечают, что люди, которые вынужденно переехали на новое место жительства, не должны быть изолированными от местных общин.
Для того, чтобы не было злоупотреблений с избирательным правом, в законопроекте предусмотрели ряд ограничений.
«Законопроект направляется на то, чтобы избиратель, в данном случае ВПО (внутренне перемещенное лицо - ред.), или трудовой мигрант подавал заявление об изменении избирательного адреса в межизбирательный период и не привязывался к датам очередных или внеочередных выборов. Гражданин может подать заявление об изменении избирательного адреса не позднее, чем на 5-й день после начала избирательного процесса. Мы предполагаем, что избиратель сможет подать новое заявление об изменении избирательного адреса, если он уже воспользовался этой возможностью, не ранее чем через 180 дней после предыдущей смены избирательного адреса на этом основании», - говорит аналитик общественной сети «Опора» Александр Клюжев.
Кроме того, отмечает Александр Клюжев, этот законопроект не влияет на реинтеграцию Крыма и Донбасса. Люди, которые после деоккупации территорий захотят вернуться, смогут изменить свой избирательный адрес на довоенный.
Этот законопроект предусматривает не только соблюдение избирательного права для переселенцев, а также для групп населения Украины - трудовых мигрантов, или людей без регистрации, которых в Украине около 800 000.
«Люди должны выбирать местные власти не по месту регистрации в паспорте, а по месту фактического проживания. Международные организации четко понимают, что дискриминации на основании внутреннего перемещения быть не может. Когда мы говорим об интеграции за почти 4 года конфликта, то люди, в большинстве интегрированы. Они обустроили свою жизнь. И только отсутствие права голоса не дает возможности людям реализовать себя, как полноценного члена общества », - говорит Татьяна Дурнева, из общественного холдинга «Группа влияния».
Если законопроект будет принят, то уже на местных выборах 2019 года внутренне перемещенные лица, люди без регистрации и трудовые мигранты смогут реализовать право избирать власть своей территориальной общины.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, избиратели, переселенцы
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