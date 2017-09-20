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Отвоевался: на Донбассе самоликвидировался 31-летней боевик из Донецка Илья Джурило
20.09.2017 11:21
17 сентября на Донбассе погиб пророссийский боевик “ДНР” Илья Джурило. У террориста остались маленький ребенок, жена и мать. Горловский боевик и журналист Алексей Петров, более известный в соцсетях как Изя Кацман заявил, что пока в “республике” говорят о перемирии, в рядах “армии ДНР” новый “груз 200”, пишет “Диалог.UA”.
Место и обстоятельства уничтожения наемника он не указал. В то же время в паблике “Это Докуч, детка!” сообщается, что 17 сентября погиб Илья Джурило.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ликвидация, боевик, ДНР
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