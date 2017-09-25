СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

25.09.2017 15:15

С 25 по 29 сентября, вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, будет работать мобильное подразделение «Ощадбанка». Об этом сообщает «Интерфакс Украина».



25, 27 и 29 сентября подразделение «Ощадбанка» будет действовать на КПВВ «Майорск».



26 сентября — в г. Бахмут.



28 сентября — в пгт Мироновский Бахмутского района.



Режим работы подразделения банка во всех пунктах — с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины.



Напомним, что в Мариуполе прекратили выплачивать пенсии людям, которые отказались от статуса переселенца.

Источник: http://zi.dn.ua