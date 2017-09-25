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Архив - Донецкая область

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

25.09.2017 15:15
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ «ОЩАДБАНКА» НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

С 25 по 29 сентября, вблизи линии соприкосновения в Донецкой области, будет работать мобильное подразделение «Ощадбанка». Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

25, 27 и 29 сентября подразделение «Ощадбанка» будет действовать на КПВВ «Майорск».

26 сентября — в г. Бахмут.

28 сентября — в пгт Мироновский Бахмутского района.

Режим работы подразделения банка во всех пунктах — с 9:00 до 15:00, перерыв — с 12:00 до 13:00. Об этом сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины.

Напомним, что в Мариуполе прекратили выплачивать пенсии людям, которые отказались от статуса переселенца.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Ощадбанк, ДНР, ЛНР
 
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