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В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский
Руководство самопровозглашенной «ДНР» намерено всеми способами содействовать развитию на временно оккупированных территориях украинского языка для того, «чтобы не повторять действий властей Украины», которые, как они считают, «лишили свой народ возможности получать образование на родном языке».
Как передает replyua.net, такое заявление озвучила Дарья Морозова, занимающая должность так называемого уполномоченного по правам человека самопровозглашенной «ДНР», давая свою оценку в интервью подконтрольному боевикам изданию ДАН, комментируя вступивший в силу не так давно закон Украины «Об образовании».
В частности, «омбудсмен» боевиков пообещала, что будет прикладывать все усилия для того, чтобы в «ДНР» развивался украинский язык.
«У нас действует Конституция, в Статье 10 которой сказано: «государственными языками «ДНР» являются русский и украинский». Это означает, что в этом плане мы все права соблюдаем, и это право я никому не дам права нарушить», - заявила Морозова, не сообщив, о правах кого она говорит. Также чиновница добавила, что фактически все жители Донбасса разговаривают на русском языке.
Теги: Донбасс, украинский язык, ДНР
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