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Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
Известный украинский военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина имеет фактически трехкратное преимущество в военной силе на Донбассе, поэтому при определенных сценариях и условиях, украинские силовые подразделения могут военным путем освободить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
Об этом он рассказал украинским СМИ, передает "Диалог.UA".
Жданов отмечает, что в этом вопросе важно все просчитать и сделать правильные прогнозы: в том случае, если российско-террористические войска будут обладать 200 танками, 300 БМП, 100 РСЗО и 200 единицами орудий, тогда Украине придется идти в атаку, как в 1941 году, что приведет к серьезным потерям.
По его мнению, главное – сделать грамотную оценку численности войск и единиц техники противника. И если, согласно заявлению главы СНБО Александра Турчинова, российско-террористическая армия обладает силой в 35-40 тысяч человек, то численность Вооруженных сил Украины на Донбассе, по оценкам разведки РФ, составляет 80-90 тысяч человек. Таким образом, Украина имеет фактически трехкратное преимущество перед войсками России на Донбассе и ее террористическими организациями.
Между тем, нельзя забывать, что Украину активно поддерживают наши партнеры и союзники: в Прибалтике и Польше уже сосредоточены два авиационных крыла.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что если США и в дальнейшем так будут поддерживать Украину, то наша армия станет самой сильной в Европе и уверенно победит врага.
Теги: Украина, Донбасс, военные, эксперт, АТО
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