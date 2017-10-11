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Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО
11.10.2017 10:54
Мариупольцы ответили на вопрос, считают ли Россию страной агрессором, сообщает 0629.
На прошлой неделе Верховная Рада Украины со скандалом на законодательном уровне объявила РФ агрессором и оккупантом. Депутаты палили в сессионном дымовые шашки, но в первом чтении таки приняли Президентский законопроект.
Согласно документу территории самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" называются "временно оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором".
Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, агрессор
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