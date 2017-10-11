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Архив - Донецкая область

Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО

11.10.2017 10:54
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Россия — агрессор. Мариупольцы ответили на вопрос. ВИДЕО

Мариупольцы ответили на вопрос, считают ли Россию страной агрессором, сообщает 0629.

На прошлой неделе Верховная Рада Украины со скандалом на законодательном уровне объявила РФ агрессором и оккупантом. Депутаты палили в сессионном дымовые шашки, но в первом чтении таки приняли Президентский законопроект.

Согласно документу территории самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" называются "временно оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором".



Теги: Россия, Донбасс, Мариуполь, агрессор
 
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