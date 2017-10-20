Жители Донбасса жалуются на проблемы с онлайн-оформлением справки для пересечения КПВВ

20.10.2017 19:30

В последние два дня на горячую линию организации «Донбасс SOS» массово поступают звонки с жалобами на проблемы с оформлением разрешения для пересечения линии разграничения через сайт для оформления пропусков — urp.ssu.gov.ua. Об этом сообщает пресс-служба организации на своей странице в Facebook.

«По информации позвонивших нам людей, поданная ими заявка находится в обработке более 10 дней — статус «готово» так и не появляется по истечению этого срока. Некоторые, не дожидаясь статуса готовности, едут на КПВВ с надеждой решить проблему непосредственно там. В результате таких людей не пропускают через линию разграничения, так как их разрешение не готово и его просто нет в базе», — сказано в сообщении «Донбасс SOS».

Организация связалась с пресс-службой СБУ, где сообщили, что сейчас ведутся технические работы на сайте по оформлению разрешений, поэтому возможны проблемы.

«Технические работы, по их информации, продлятся ориентировочно до конца следующей недели. Сейчас мы пытаемся выяснить, можно ли ускорить оформление «зависшей» из-за технических работ заявки через Координационные группы, — отметили общественники. — На данный момент банально не удаётся дозвониться. Обязательно сообщим, как только появится информация по этому поводу. Пока же мы просим всех, кто столкнулся с подобной проблемой, чья заявка все еще находится «в обработке», перенести свою поездку».

Напомним, Украина открыла КПВВ «Золотое», несмотря на срыв со стороны «ЛНР».

Источник: farwater.net