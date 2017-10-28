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За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"

28.10.2017 20:50
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За что приостанавливают выплату пенсий в "ДНР"

С 1 сентября 2017 года на оккупированном Донбассе изменился порядок выплаты и доставки пенсий. "Ворошиловское райуправление пенсионного фонда Донецка" дало разъяснение в сепаратистской газете. Основные моменты выделены.

Об этом сообщают "Донецкие новости".

Так, согласно изменениям, выплата пенсии приостанавливается в случае:

- неполучения пенсии через организации почтовой связи на протяжении двух месяцев подряд;
- отсутствия в течение двух выплатных периодов подряд, включая промежуток между ними, расходных операций по счетам получателей пенсий, открытым в «центральном республиканском банке ДНР».

Выплатной период составляет с 4 по 25 число, в течение которого осуществляется выплата пенсии за текущий месяц. «Соответственно, два выплатных периода, включая промежуток между ними, - это период с 4 числа предыдущего месяца по 25 число текущего месяца включительно. Например, с 4 сентября по 25 октября, с 4 ноября по 25 декабря и т.д.», – уточняют в «пенсионном фонде».

Пенсия выплачивается пенсионеру лично либо его представителю, действующему по доверенности, в случае:

- пребывания пенсионера на стационарном лечении;
- пребывания военнослужащего пенсионера на лечении в госпитале, санатории или другом военнолечебном учреждении;
- пребывания военнослужащего пенсионера в пунктах дислокации военных частей, объединений, учреждений;
- пребывания пенсионера в следственном изоляторе.

Доверенности, предоставляемые представителями, должны быть удостоверены соответственно:

- главным врачом (начальником) лечебного учреждения «ДНР», «ЛНР» либо РФ, в котором доверитель (пенсионер) находится на стационарном лечении;
- руководителем, заместителем по медицинской части учреждения здравоохранения «ДНР», «ЛНР» или РФ, в котором доверитель (пенсионер) находится на стационарном лечении;
- командиром (начальником) воинской части, объединения, учреждения;
- начальником следственного изолятора.

Срок действия таких доверенностей составляет один календарный месяц.



Теги: Донбасс, выплата, ДНР, пенсии
 
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