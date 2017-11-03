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Боевик «ДНР» сдался и рассказал об издевательствах: смотрите видео
Оперативники СБУ установили, что житель Донецкой области в 2014 году, поддавшись на призывы пропагандистов "Новороссии", присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР".
Находясь в составе бандформирования, мудчина обустраивал незаконные блокпосты боевиков и привлекался к обеспечению контрольно-пропускного режима.
"Став свидетелем настоящих идеалов "русского мира" - грабежей и издевательств над гражданским населением со стороны террористов, он добровольно покинул ряды боевиков. Опасаясь уголовной ответственности за свои действия, он длительное время скрывался на подконтрольной украинской власти территории", - отмечается в сообщении СБУ.
О программе СБУ "Тебя ждут дома" боевик узнал по телевидению и решил ею воспользоваться. Мужчина добровольно обратился с заявлением в правоохранительные органы, оказывая помощь следствию.
После тщательной проверки сотрудники СБУ установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других преступлений.
Рассмотрев материалы дела, Славянской городской суд Донецкой области принял решение об освобождении бывшего боевика от уголовной ответственности. Сейчас он находится дома со своей семьей.
Став на путь мирной жизни, бывший участник незаконного вооруженного формирования в видеообращении призывал других боевиков "ДНР / ЛНР" последовать его примеру.
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, ДНР
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