Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ

05.11.2017 09:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемой участком российско-украинской границы.

"Во время разговора особое внимание уделили вопросу освобождения заложников, незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах, - сообщил глава государства. - Также подчеркнул важность санкций против России и лидерских подходов США в этом. Только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств".



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, санкции, миротворцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх