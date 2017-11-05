Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ

05.11.2017 09:21

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемой участком российско-украинской границы.



"Во время разговора особое внимание уделили вопросу освобождения заложников, незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах, - сообщил глава государства. - Также подчеркнул важность санкций против России и лидерских подходов США в этом. Только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств".