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Порошенко и Тиллерсон говорили о Донбассе, заложниках и санкциях для РФ
05.11.2017 09:21
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемой участком российско-украинской границы.
"Во время разговора особое внимание уделили вопросу освобождения заложников, незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах, - сообщил глава государства. - Также подчеркнул важность санкций против России и лидерских подходов США в этом. Только таким образом можно заставить агрессора вернуться в русло международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности государств".
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, санкции, миротворцы
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