Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме

05.11.2017 13:02

Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил официальные данные с донбасского фронта.



По словам Лыенко, противник не прекращал обстрелы, сосредоточив основной огонь на Луганском и Приморском направлениях.



Именно на Луганщине, в районе Новозвановки, один из украинских воинов получил боевую травму. Его доставили в Северодонецк - в военный мобильный госпиталь. Больше боевых потерь в субботу не было.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса.



Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.