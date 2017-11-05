Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме
Последние новости раздела
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Краматорск частично обезвожен12:12
- В "ДНР" куда-то пропали танки12:08
- На Донетчине до смерти забили женщину11:48
- СММ ОБСЕ недолго побыла у границы11:43
- Ситуация на КПВВ Донетчины: данные соцсетей11:21
- На блокпосту задержали "помощника дежурного коменданта ДНР"11:16
- На грани катастрофы: Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар10:55
- Гендиректор АКХЗ: "Сохранив жизнь заводу, мы сохранили жизнь городу"10:27
Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме
05.11.2017 13:02
Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил официальные данные с донбасского фронта.
По словам Лыенко, противник не прекращал обстрелы, сосредоточив основной огонь на Луганском и Приморском направлениях.
Именно на Луганщине, в районе Новозвановки, один из украинских воинов получил боевую травму. Его доставили в Северодонецк - в военный мобильный госпиталь. Больше боевых потерь в субботу не было.
Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса.
Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
Читайте также:
- Оккупанты Донбасса готовят громкий удар
- "Все равно вперед, шаг за шагом", - боец ВСУ о настроениях на передовой
- Что означает заявление Порошенко об отмене новой волны мобилизации
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности
- Из зоны АТО сообщили отличные новости
- "Новенькие" на переднем крае под Донецком: что хорошо, а что - не очень
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Краматорск частично обезвожен12:12
- В "ДНР" куда-то пропали танки12:08
- На Донетчине до смерти забили женщину11:48
- СММ ОБСЕ недолго побыла у границы11:43
- Ситуация на КПВВ Донетчины: данные соцсетей11:21
- На блокпосту задержали "помощника дежурного коменданта ДНР"11:16
- На грани катастрофы: Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар10:55
- На Луганщине насчитали 40 взрывов10:44
- В Белой Церкви проходят торжества по случаю возвращения из зоны АТО героической бригады12:44
- Зачем нужна ВГА в разрушенном Широкино?12:29
- Краматорск частично обезвожен12:12
- В "ДНР" куда-то пропали танки12:08
- На Донетчине до смерти забили женщину11:48
- СММ ОБСЕ недолго побыла у границы11:43
- В Днепре подорвали пятерых полицейских11:30
- Ситуация на КПВВ Донетчины: данные соцсетей11:21
- На блокпосту задержали "помощника дежурного коменданта ДНР"11:16
- На грани катастрофы: Донецкая фильтровальная станция опять попала под удар10:55
- Как утром встать с "той ноги"?22:33
- Червоне вино знижує рівень цукру у крові21:15
- Криница у чёрта на куличках21:01
- Зов природы: С осенним дождиком под ручку20:00
- Названы основные причины звона и зуда в ушах16:35
- Усталость официально признана заболеванием09:35
- Корисні властивості імбиру, його використання09:04
- Комплименты, которые мужчина никогда не забудет08:38
- Медики поделились действенными народными рецептами от простуды07:20
- Раскрыта неожиданная тайна драгоценных камней21:01
- Тревожные новости пришли с донбасских пунктов пропуска
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме
- Донбасс SOS дал совет касательно электронного пенсионного для переселенцев
- Сестра беременной жертвы ДТП в Харькове рассказала, кого винит в трагедии
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- Експерт: ви ламали голову над тим, хто справжній «замовник» справи Авакова-молодшого? Я розкрию цю таємницю
- Спецпред ОБСЕ на Минских переговорах по Донбассу выступил с важным заявлением
- Переселенцам не дают обещанного
- Это было на руку Кремлю: комбат АТО выступил с резким заявлением о блокаде Донбасса
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить