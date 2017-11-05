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Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме

05.11.2017 13:02
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Ситуация в зоне АТО: появилась карта обстрелов и официальная информация о боевой травме

Сегодня, 5 ноября, пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил официальные данные с донбасского фронта.

По словам Лыенко, противник не прекращал обстрелы, сосредоточив основной огонь на Луганском и Приморском направлениях.

Именно на Луганщине, в районе Новозвановки, один из украинских воинов получил боевую травму. Его доставили в Северодонецк - в военный мобильный госпиталь. Больше боевых потерь в субботу не было.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса

Также опубликована карта, отображающая ситуацию в зоне АТО на начало текущих суток – 5 ноября.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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