Две тысячи больных на голову фантазий: Тука прокомментировал правки к проекту о реинтеграции Донбасса

06.11.2017 13:15

В текст проекта закона о реинтеграции Донбасса на сегодняшний день уже внесено две тысячи правок.

Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из интернет-изданий завил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. В том числе, по его словам, представляемое им ведомство к разработке проекта закона о реинтеграции Донбасса привлекали только на первых порах.



«Что там написали в двух тысячах поправок, мне и знать вообще не хочется, так как это дурдом. Две тысячи фантазий больных на голову. Там 700 страниц, я что больной на голову их изучать?», — заявил Тука. Он отметил, что не может представить, как, не нарушая регламента, проголосовать за 2000 поправок. «Уж лучше сразу утвердить большую советскую энциклопедию», — добавил он.



Стоит напомнить, что 4 октября глава государства Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса». Спустя два дня закон, определяющий ключевые моменты по Донбассу, приняли в первом чтении.