Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине попалась банда мошенников

11.11.2017 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине попалась банда мошенников

Правоохранители Донецкой области провели одновременно девять обысков, обезвредив банду мошенников. Ее "мозговой центр" находился в одной из колоний региона.

Документирование преступной цепочки длилось около полугода. За это время полицейские провели объемную аналитическую работу, отследили все денежные потоки и установили, что на счету группировки (в нее входило четыре человека) не менее 30 фактов афер по всей территории Украины.

Даже в условиях отсутствия доступа к режимному заведению, сыщикам удалось собрать весомую доказательную базу вины каждого из участников преступной схемы.

Было установлено, что группа имеет четкую организацию, каждый из ее участников выполняет свою роль, а главарь находится в местах лишения свободы. Он подключил к афере свою жену, которая находится на свободе, сотрудника службы такси, а также привлек представителя колонии (тот снимал средства и "закрывал глаза" на ряд действий одного из осужденных).

Так, жена главаря, имея доступ к сети Интернет, размещала объявления по продаже розничных вещей - сигарет, памперсов, спирта и тому подобное.

"Ей звонили, платили предоплату… Не дождавшись товара, снова набирали номер продавца. Людям сообщали, что товар отправлен, но нужно оплатить всю сумму. Мошенники объясняли это вероятностью быть обманутыми", - комментирует мошенническую схему оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Донетчины Роман Молчанов.

По его словам от одной такой комбинации доход составлял от 400 гривен до 300 тыс грн.

Оперативники провели в Селидово и Курахово одновременно девять обысков. Были изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, носители информации и денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ч.3 ст.190 "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают точное количество жертв аферистов.



Теги: Донбасс, полиция, мошенники
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх