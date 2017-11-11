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На Донетчине попалась банда мошенников
Правоохранители Донецкой области провели одновременно девять обысков, обезвредив банду мошенников. Ее "мозговой центр" находился в одной из колоний региона.
Документирование преступной цепочки длилось около полугода. За это время полицейские провели объемную аналитическую работу, отследили все денежные потоки и установили, что на счету группировки (в нее входило четыре человека) не менее 30 фактов афер по всей территории Украины.
Даже в условиях отсутствия доступа к режимному заведению, сыщикам удалось собрать весомую доказательную базу вины каждого из участников преступной схемы.
Было установлено, что группа имеет четкую организацию, каждый из ее участников выполняет свою роль, а главарь находится в местах лишения свободы. Он подключил к афере свою жену, которая находится на свободе, сотрудника службы такси, а также привлек представителя колонии (тот снимал средства и "закрывал глаза" на ряд действий одного из осужденных).
Так, жена главаря, имея доступ к сети Интернет, размещала объявления по продаже розничных вещей - сигарет, памперсов, спирта и тому подобное.
"Ей звонили, платили предоплату… Не дождавшись товара, снова набирали номер продавца. Людям сообщали, что товар отправлен, но нужно оплатить всю сумму. Мошенники объясняли это вероятностью быть обманутыми", - комментирует мошенническую схему оперуполномоченный управления уголовного розыска полиции Донетчины Роман Молчанов.
По его словам от одной такой комбинации доход составлял от 400 гривен до 300 тыс грн.
Оперативники провели в Селидово и Курахово одновременно девять обысков. Были изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, носители информации и денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.364 "Злоупотребление властью или служебным положением" и ч.3 ст.190 "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники" Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают точное количество жертв аферистов.
Теги: Донбасс, полиция, мошенники
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