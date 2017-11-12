В "ДНР" "забрали" часы у представителей российского Генштаба

12.11.2017 09:32

В т.н. "администрации" главаря "ДНР" Александра Захачрекно уверяют, что тот не награждал часами представителя Вооруженных сил РФ.



В "администрации" уверяют, что данная информация "сфабрикована украинскими пропагандистами", а соответствующего "распоряжения" Захарченко якобы не существует.



Ранее исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на пользователей соцсетей заявила о том, что в "ДНР" опубликован "документ" о награждении Захарченко часами "за весомый личный вклад в становление и развитие" террористической группировки "ДНР" людей, чьи ФИО удивительным образом совпадают фамилиями, именами и отчествами главы Генштабам Вооруженных сил РФ и первого замначальника Главного разведуправления Генштаба РФ.