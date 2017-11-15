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Жителям Донбасса хотят отменить справки переселенцев
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который упрощает выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий
Пенсионерам, живущим за линией разграничения, в скором будущем станет проще получать пенсию. Верховная Рада рассмотрит законопроект об упрощенной процедуре выплат пенсии жителям ОРДЛО, то есть без обязательной сейчас справки переселенца.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что это разорвет связь между статусом ВПЛ и возможностью получить заработанную пенсию. Таким образом, любой пенсионер, который не имеет справки переселенца, сможет после прохождения специальной верификации в банке получить заработанную «пожизненную социальную выплату».
Этот шаг не только сделает для пенсионеров более доступной возможность на территории Украины получать пенсию, но и поможет побороть коррупционную составляющую в социальных службах.
Напомним, что Георгий Тука раскритиковал украинских чиновников за их медлительность в предоставлении жилья переселенцам.
Теги: Донбасс, отмена, переселенцы, справка
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