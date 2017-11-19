20 тысяч миротворцев могут заблокировать работу «властей ДНР», – Пушилин

19.11.2017 11:53

Предложенное Соединенными Штатами Америки количество контингента ООН в 20 тыс. миротворцев для размещения на Донбассе превышает разумную необходимость, такая численность может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности. Как сообщает газета «ДНР», такое мнение выразил представитель «ДНР» на переговорах в Минске Денис Пушилин, пишут Донецкие новости

«Данное заявление вызывает очень много вопросов. Думаю, что все понимают, что 20 тысяч человек – это огромное количество, и хочется понять, для чего это все затевается», – сказал Пушилин.

По его словам, оценивая в целом деятельность миссии и контингента ООН, каждый понимает ее суть по-своему. Россия, когда вносила свою резолюцию, подразумевала прекращение боевых действий. Пушилин отметил, что в этом ее полностью поддерживают и «республики».

«СММ ОБСЕ не в состоянии противостоять провокациям на линии соприкосновения. Максимум, что они могут делать, – это фиксировать обстрелы. Позиция же Украины заключается в том, чтобы оккупировать Донбасс чужими руками, введя миротворцев не только на линии разграничения, а по всей территории народных республик», – считает представитель «ДНР».

Он подчеркнул, что столь многочисленный контингент способен «создать ряд сложностей в работе органов власти народных республик». «Контингент численностью 20 тысяч человек может заблокировать деятельность республиканских властей, от работы которых зависит огромное количество людей. Нам нужно возвращаться к тому, что у нас уже есть, – это Минские соглашения, Контактная группа, "нормандский формат", которые гарантируют нам мирное урегулирование конфликта», – резюмировал Пушилин.

Напомним, что американское издание The Wall Street Journal сообщило, что якобы США готовы предложить России в ближайшее время план по введению 20 тысяч миротворцев ООН на Донбасс, а также сообщалось о готовности американцев дать Украине летальное оружие, если РФ не согласится на условия Вашингтона по Донбассу.