Боевики обстреливают ремонтников, ведущих работы на фенольном заводе

19.11.2017 16:41

На дамбе шламонакопителя 3-й очереди фенольного завода продолжают выполнять ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что после полуторагодовалого перерыва продолжаются аварийно-восстановительные работы по ремонту дамбы шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства фенольного завода ООО НПО «ИНКОР и К» в населенном пункте Новгородское у города Торецка Донецкой области.

Ежедневно работники предприятия в присутствии патрулей от украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, представителей военно-гражданского сотрудничества, АТО, саперов ГСЧС Украины наращивают объемы запланированных работ.

Украинская сторона СЦКК и штаб Антитеррористической операции в кратчайшие сроки обеспечили получение необходимых гарантий безопасности со стороны Вооруженных сил Украины по заявкам во время проведения ремонтно-восстановительных работ и настояли, чтобы российская сторона СЦКК обеспечила гарантии и режим «Тишина» от НВФ ОРДО. Дополнительно согласованы и получены гарантии безопасности для выполнения работ с 17 по 24 ноября текущего года.

К сожалению, провокационные выстрелы со стороны НВФ ОРДО по позициям подразделений ВСУ, которые расположены неподалеку, препятствуют ритмичной работе на объекте.

Украинская сторона СЦКК настаивает на том, чтобы российская сторона СЦКК обеспечила плановое получение от руководства ОРДО соответствующих гарантий безопасности для продолжения аварийных работ, а также способствовала режиму тишины со стороны НВФ ОРДО во время выполнения ремонтно-восстановительных работ.