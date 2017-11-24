Хуг раскритиковал Захарченко и готовит пресс-брифинг в Донецке

24.11.2017 11:49

Сегодня, 24 ноября, в оккупированном в Донецке первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг проведет пресс-брифинг.



Как сообщают представители ОБСЕ, мероприятие состоится в 17:30 (по киевскому времени) в гостинице Park Inn по адресу: бул. Пушкина, 4, г. Донецк.



А вчера вечером Хуг встретился с главарем "ДНР" Александром Захарченко. Данная встреча происходила "в рамках деятельности по налаживанию диалога и содействию нормализации ситуации, предусмотренной мандатом Миссии".



Хуг напомнил главарю "ДНР", что для СММ безопасность ее сотрудников имеет первостепенное значение, а тех, кто посягает на безопасность работников Миссии и целостность ее имущества, необходимо привлечь к ответственности. Он подчеркнул, что свобода передвижения патрулей Миссии, в частности их доступ на неконтролируемые участки границы с Российской Федерацией, до сих пор ограничена в районах, контролируемых незаконными вооруженными формированиями "ДНР".



Также Хуг отметил, что только за ноябрь количество ограничений свободы передвижения составила более 20 случаев в тех районах Донецкой области, которые не контролируются правительством (без учета инцидентов, связанных с минами/неразорвавшимися боеприпасами). Поднял он и вопрос длительного неисполнения Минских соглашений, что отражено в ежедневных отчетах СММ. Так, Хуг выразил обеспокоенность в связи с обстрелами и стрельбой вблизи объектов жизнеобеспечения, таких как Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции. И призвал приложить совместные усилия для того, чтобы сохранить эти объекты инфраструктуры, отвести вооружение и провести разведение сил и средств в этих местах.



А еще зам.главы СММ ОБСЕ заявил, что обеспокоен по поводу постоянного расположения позиций на территории или вблизи объектов гражданской инфраструктуры. Он выразил сожаление тем, что было потеряно слишком много времени на боевые действия. И отметил, что вместо того, чтобы искать новые оправдания тому, что ситуация не улучшается, необходимо без промедлений восстановить поврежденную инфраструктуру.



Хуг в очередной раз подчеркнул, что СММ готова способствовать налаживанию диалога на местах с целью снижения напряженности и содействия нормализации ситуации.