Последние новости раздела
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого19:53
- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ19:10
- Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк18:40
Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ
02.12.2017 21:00
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), представители Миссии стараниями боевиков "ДНР" дважды столкнулись с ограничением свободы передвижения.
Так, на блокпосте, расположенном при въезде в неподконтрольный правительству пос. Минеральное (10 км к северо‑востоку от Донецка) с юго‑восточной стороны, невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде.
Еще один невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде дальше на запад через блокпост, расположенный в подконтрольном "ДНР" пос. Каштановое (13 км к северу от Донецка).
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- За первый квартал этого года полицейские Донецкой области выявили почти 200 человек, причастных к "ДНР"
- Сторонники "ДНР" возмущены поведением своих "защитников" на блокпостах
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату
- С "республиканских" блокпостов исчезают боевики
- На Донбассе у блокпоста боевиков умерла женщина
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого19:53
- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- В ОРЛО подорожали соль и сахар19:27
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ19:10
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
- Донбасский мальчик сыграл себя в ленте о войне и стал кинозвездой: видеосюжет20:52
- Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз20:38
- Жебривский уверяет, что закон о реинтеграции Донбасса - "не заигрывание"20:25
- Славянские копы поймали больше 50 боевиков20:10
- Стреляли по силам АТО, а попали по мирным: в СЦКК рассказали об обстрелах Авдеевки и Верхеторецкого19:53
- Саакашвили призвал спасать Украину маршем19:39
- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- В ОРЛО подорожали соль и сахар19:27
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- Горловку заполонили "странные военные"
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Украину ждет рекордная зима: синоптики рассказали, чего ждать