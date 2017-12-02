- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ19:10
- Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк18:40
- Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе18:29
- В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты18:18
- На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков18:05
- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- Жебривский пояснил ситуацию с Гладосово и Травневым17:27
- В ОРДО признали крах углепрома17:16
Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.
Находясь в течение часа в пункте пропуска на границе возле пгт Изварино (52 км к югу‑востоку от Луганска"), команда СММ видела, что из Украины выехали 33 автомобиля (20 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими, 2 — с литовскими, 1 — с грузинскими и 2 с табличками "ЛНР") и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вышли примерно 100 пешеходов. В то же время в Украину въехали 19 автомобилей (9 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 3 с табличками "ЛНР"), 3 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вошли примерно 100 пешеходов.
За период своего 30-минутного пребывания в пункте пропуска вблизи с. Верхнегарасимовка (54 км к юго‑востоку от Луганска) наблюдатели видели, что из Украины вышли 5 пешеходов, а вошло двое.
По наблюдениям Миссии в течение получаса, через границу в пешеходном пункте пропуска около с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) никто не проходил.
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
- Попранная граница: что увидели наблюдатели на Донбассе
- Неподконтрольный Донбасс: наблюдателей ненадолго пустили в три приграничных района
- Знаки и мины остановили наблюдателей ОБСЕ на Донбассе
- Россия и Украина налаживают приграничное сотрудничество
- Что вы там не видели? Россия не хочет расширять возможности наблюдателей на оккупированной ей границе с Донбассом
- Кремль формирует новую российскую мотострелковую дивизию в 100 км от границы Беларуси
- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- В ОРЛО подорожали соль и сахар19:27
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ19:10
- Новый главарь "ЛНР" взялся за топливо18:56
- Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк18:40
- Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе18:29
- В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты18:18
- На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков18:05
- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- В Марьинке обстрелом повреждено 11 жилых домов19:33
- В ОРЛО подорожали соль и сахар19:27
- Телекоммуникацинный захват в Донецке: предъявлены обвинения19:13
- Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ19:10
- Новый главарь "ЛНР" взялся за топливо18:56
- Некомплект: в ОРДО боевики одной из бригад просят добавить вояк18:40
- Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе18:29
- В зоне АТО сегодня трижды обстреляли мирные населенные пункты18:18
- На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков18:05
- Хуг шокировал данными с Донбасса17:45
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Горловку заполонили "странные военные"
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова