Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе

02.12.2017 18:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.

Находясь в течение часа в пункте пропуска на границе возле пгт Изварино (52 км к югу‑востоку от Луганска"), команда СММ видела, что из Украины выехали 33 автомобиля (20 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими, 2 — с литовскими, 1 — с грузинскими и 2 с табличками "ЛНР") и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вышли примерно 100 пешеходов. В то же время в Украину въехали 19 автомобилей (9 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 3 с табличками "ЛНР"), 3 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вошли примерно 100 пешеходов.

За период своего 30-минутного пребывания в пункте пропуска вблизи с. Верхнегарасимовка (54 км к юго‑востоку от Луганска) наблюдатели видели, что из Украины вышли 5 пешеходов, а вошло двое.

По наблюдениям Миссии в течение получаса, через границу в пешеходном пункте пропуска около с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) никто не проходил.



Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх