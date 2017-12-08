Официальные данные: боевики "ДНР" приготовили РСЗО "Град"

08.12.2017 21:32

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 8 декабря), оккупанты Донбасса подогнали к линии разграничения запрещенное минскими договоренностями вооружение.



Так, в неподконтрольном правительству районе наблюдатели зафиксировали 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) вблизи пгт Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка), размещенные там в нарушение соответствующих линий отвода. Рядом с ними стояли 2 грузовика военного типа с боеприпасами к РСЗО.