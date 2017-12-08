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Покровским копам сдался разочарованный боевик
В Покровский (бывший Красноармейский) отдел полиции обратился житель Константиновки, который сообщил, что в прошлом сотрудничал с боевиками, проходя военную подготовку в составе разведывательно-диверсионного батальона "Русской православной армии".
29-летний молодой человек рассказал полицейским, что в 2014 году он долгое время не мог найти постоянное место работы, поэтому и решил пойти на службу к террористам. "Тогда ходили слухи о том, что в ДНР большие зарплаты", - говорит мужчина. В конце сентября 2014 он уехал в Донецк и вступил в ряды так называемой "ДНР".
Новоиспеченный террорист проходил начальную военную подготовку в составе одного из разведывательно-диверсионных батальонов "Русской православной армии".
"Я заступал в наряды на контрольно-пропускные пункты на территории военных учебных заведений", - признается боевик.
Однако уже через месяц молодой человек понял, что слухи о высокий заработок в составе террористических формирований были только фейком и никакую заработную плату он не получит. Разочаровавшись в "Русской армии", он решил оставить эту "работу".
Вернувшись на территорию, подконтрольную украинской власти, мужчина решил добровольно рассказать правоохранителям о своем прошлом, надеясь, что откровенное признание поможет ему избежать уголовной ответственности.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют показания экс-боевика, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
Теги: Донбасс, полиция, боевик, ДНР, Покровск (Красноармейск)
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