Покровским копам сдался разочарованный боевик

08.12.2017 10:52

В Покровский (бывший Красноармейский) отдел полиции обратился житель Константиновки, который сообщил, что в прошлом сотрудничал с боевиками, проходя военную подготовку в составе разведывательно-диверсионного батальона "Русской православной армии".



29-летний молодой человек рассказал полицейским, что в 2014 году он долгое время не мог найти постоянное место работы, поэтому и решил пойти на службу к террористам. "Тогда ходили слухи о том, что в ДНР большие зарплаты", - говорит мужчина. В конце сентября 2014 он уехал в Донецк и вступил в ряды так называемой "ДНР".



Новоиспеченный террорист проходил начальную военную подготовку в составе одного из разведывательно-диверсионных батальонов "Русской православной армии".



"Я заступал в наряды на контрольно-пропускные пункты на территории военных учебных заведений", - признается боевик.



Однако уже через месяц молодой человек понял, что слухи о высокий заработок в составе террористических формирований были только фейком и никакую заработную плату он не получит. Разочаровавшись в "Русской армии", он решил оставить эту "работу".



Вернувшись на территорию, подконтрольную украинской власти, мужчина решил добровольно рассказать правоохранителям о своем прошлом, надеясь, что откровенное признание поможет ему избежать уголовной ответственности.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские проверяют показания экс-боевика, сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.