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Архив - Донецкая область

В прифронтовую Красногоровку привезли книги

09.12.2017 13:41
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В прифронтовую Красногоровку привезли книги

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Марьинка" при содействии Полевой почты передали книги в учебную библиотеку школы №4 прифронтовой Красногоровки (Донетчина).

Все книги собраны пользователями абонента Центральной городской библиотеки города Кременчуг и представителями Полевой почты. Также было подарено пособие для учителя "Гражданская ответственность", которое в будущем пригодится при подготовке к школьным занятиям. Этот сборник предоставил Европейский Центром им. Вергеланд.

Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.



Теги: Донбасс, книги, помощь, Красногоровка, симики
 
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