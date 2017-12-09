В прифронтовую Красногоровку привезли книги

09.12.2017 13:41

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества "Марьинка" при содействии Полевой почты передали книги в учебную библиотеку школы №4 прифронтовой Красногоровки (Донетчина).



Все книги собраны пользователями абонента Центральной городской библиотеки города Кременчуг и представителями Полевой почты. Также было подарено пособие для учителя "Гражданская ответственность", которое в будущем пригодится при подготовке к школьным занятиям. Этот сборник предоставил Европейский Центром им. Вергеланд.



Напомним, что представители Гражданско-военного сотрудничества, они же т.н. "симики" (CiMiC -civil military cooperation) - это военнослужащие, которые сглаживают отношения между гражданскими и военными в зоне боевых действий. Они помогают местному населению силами армии, взаимодействуют с местными администрациями ради оказания помощи местным жителям.