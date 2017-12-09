Записки капеллана из Авдеевки: Война - это не театр одного актёра

09.12.2017 20:30

Священнослужитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, военный капеллан Александр (Даманский), о пути которого в зону АТО "Донбасс" подробно рассказывал в 2016 году, недавно прибыл нести службу в прифронтовую Авдеевку.



На своей странице в соцсети Фейсбук отец Александр делится наблюдениями о войне и не только. Делает это очень человечно. Некоторыми из этих записей мы будем также делиться – с нашими читателями.



"Подвал промышленного здания. Крепкие бетонные блоки. От них тянет холодом. Тусклый свет мерцающих желтых лампочек под потолком. Периодически они гаснут, и мы оказывается в темноте. Только отблески огня из буржуйки, - описывает отец Александр пребывание на одной из позиции ВСУ в районе Авдеевки. - В подвале обычный бардак, свойственный первой линии. Амуниция, броники, каски, автоматы и прочее. Нары - нет, даже не нары, а приспособления на которые можно лечь… Смесь зелёных ящиков и дверных полотен. Карематы, и даже матрасы кое где. Завернувшись в спальники спят бойцы. Ну, не спят, в мирном смысле этого слова, а просто отключились на время, от дневной усталости и напряжения, от обстрелов".



По словам отца Александра, мышей не так много, как было осенью 2015-го, когда кое-где бойцы ходили в обглоданной мышами амуниции.



"Наверху сейчас тихо. Не стреляют даже из стрелкового. Режим тишины, вроде как. Но надолго ли? Все друг за другом присматривают. Мы за ними, они за нами. Позиционная война, это в огромной мере наблюдение и ожидание. Ну и конечно же, готовность", - отмечает капеллан.



По его словам, до противника "тут совсем недалеко".



"Если пустить разные мысли гулять в голове, то обеспечен страх и даже паника. Но я доверяю бойцам, ну и ещё прежний опыт подсказывает, что все будет нормально, - делится отец Александр. - Откуда я знаю? Не могу объяснить. Просто знаю. И ещё, уверен, что в случае замеса на помощь придут соседние позиции. Война - это не театр одного актёра. Тут целая творческая группа )))"



Отец Александр подчеркивает, что особого уважения достоин тот боец, который несколько месяцев "просидел" на простреливаемой позиции, на "нуле".



"Такие места не для хлипких духом, - пишет он. - Тут живут работяги позиционной войны".