- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
- В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам12:00
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"11:37
- Записки капеллана из Авдеевки: обстрелы и эклеры11:20
- СММ ОБСЕ заметила бронетехнику в ОРДО11:09
- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Десантник, прошедший Ирак, назначен одним из руководителей сил АТО10:15
- Восстановлена работа Еленовской насосной станции10:09
Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"
Пользователи социальных сетей сообщают, что в оккупированном Донецке представители т.н. "министерства доходов и сборов" пророссийской группировки "ДНР" проводят проверки предпринимателей, которые торгуют на радиорынке "Маяк".
Один из самых известных рынков Донецка, где торгуют мобильниками (в том числе "серыми"), разнообразной радиотехникой, книгами, дисками и прочим "добром", пробовали "прибрать к ногтю" еще до оккупации. Тогда не вышло (либо кто-то хорошо "отлистал" проверяющим). Не особо получается и после того, как город был захвачен пророссийскими бандформирования, а позже фактически перешил под российское негласное управление. Но попытки предпринимабтся снова и снова.
По данным соцсетей, со вчерашнего дня представители "минсдоха" всячески "трусят" торговцев, аргументируя свои действия поиском товаров украинского производства, которые "нерастаможены".
Сообщается, что сегодня практически все торговые точки на рынке закрыты. Что не мешает "ревизорам" взламывать некоторые точки с целью описи и конфискации товара.
Выдвигаются предположения, что подобным образом "псы Ташкента" (т.н. "министром доходов и сборов" псевдореспублики является Александр Тимофеев по кличке "Ташкент") готовят своему шефу и главарю "ДНР" Захарченко "подарки под елочку".
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, радиорынок
- "Мэр" Донецка повеселил
- До чего дошёл Донецк за два года при "ДНР"
- В Донецке раздавали якобы российские дипломы
- Крик души из Донецка: "И никто не задастся вопросом: с кем идёт борьба на самом деле?"
- Партизаны из Донецка: "Вечерний взрыв нарушил герметичность бренных тел некоторых граждан России"
- Зарисовки из Донецка: странный ватный патриотизм, "сами вы фашисты" и муки прозрения
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
- В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам12:00
- Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ11:50
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"11:37
- Записки капеллана из Авдеевки: обстрелы и эклеры11:20
- СММ ОБСЕ заметила бронетехнику в ОРДО11:09
- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- Мужчина пострадал в огне в ОРЛО10:42
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта от 10 декабря12:34
- Соцсети: в сторону Курахово со стороны Донецка – огромные очереди12:06
- В Славянской оперзоне прятали гранату и скрывали причастность к боевикам12:00
- Отличные новости из зоны АТО: завтра открывается закрытый КПВВ11:50
- Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"11:37
- Записки капеллана из Авдеевки: обстрелы и эклеры11:20
- СММ ОБСЕ заметила бронетехнику в ОРДО11:09
- В Мирнограде скандалят из-за переселения10:52
- Мужчина пострадал в огне в ОРЛО10:42
- У Петровского и Станицы Луганской летели ракеты и гремели взрывы10:30
- Диетологи объяснили, кому полезно есть фасоль13:40
- Пять фактов о пользе домашних животных10:10
- Здоровый ребенок — награда умным родителям09:47
- Защитники Украины: Воздушные разведчики, боевой «Батя» и женщина-снайпер20:55
- Почему нельзя делать вечернюю пробежку по городу – ответ ученых17:55
- Зимний сезон: полезные продукты для здорового рациона16:02
- Неврологи: Сладкие и жирные продукты делают людей глупее10:58
- Почему кровоточивость десен смертельно опасна: ответ врачей09:28
- Что нужно знать о гормонах каждой женщине08:31
- Какому знаку Зодиака больше всего повезет в 2018 году07:28
- Из зоны АТО пришли страшные вести
- В районе Верхнеторецкого грядет "большая кровь"
- Регистрация, штрафы и "донецкая" прописка: что нужно знать переселенцам
- В Донецке заклеймят дом, где жил и умер боевик "Моторола"
- Госдеп США обозначил приоритеты политики в Украине: Тиллерсон заявил, что хочет сделать с Донбассом
- Киев не исключен: генерал назвал направление главного удара РФ по Украине
- Ощадбанк сообщил об изменении в графике работы 16-17 декабря
- В Брюсселе подписали важное для Донбасса соглашение
- КПВВ "Станица Луганская": огромные очереди и важное объявление
- Как сегодня выглядит Донецкий железнодорожный вокзал