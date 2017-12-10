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Архив - Донецкая область

Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"

10.12.2017 11:37
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Соцсети: в Донецке "трусят" радиорынок "Маяк"

Пользователи социальных сетей сообщают, что в оккупированном Донецке представители т.н. "министерства доходов и сборов" пророссийской группировки "ДНР" проводят проверки предпринимателей, которые торгуют на радиорынке "Маяк".

Один из самых известных рынков Донецка, где торгуют мобильниками (в том числе "серыми"), разнообразной радиотехникой, книгами, дисками и прочим "добром", пробовали "прибрать к ногтю" еще до оккупации. Тогда не вышло (либо кто-то хорошо "отлистал" проверяющим). Не особо получается и после того, как город был захвачен пророссийскими бандформирования, а позже фактически перешил под российское негласное управление. Но попытки предпринимабтся снова и снова.

По данным соцсетей, со вчерашнего дня представители "минсдоха" всячески "трусят" торговцев, аргументируя свои действия поиском товаров украинского производства, которые "нерастаможены".

Сообщается, что сегодня практически все торговые точки на рынке закрыты. Что не мешает "ревизорам" взламывать некоторые точки с целью описи и конфискации товара.

Выдвигаются предположения, что подобным образом "псы Ташкента" (т.н. "министром доходов и сборов" псевдореспублики является Александр Тимофеев по кличке "Ташкент") готовят своему шефу и главарю "ДНР" Захарченко "подарки под елочку".



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, ДНР, радиорынок
 
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