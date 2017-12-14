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Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”

14.12.2017 22:31
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Подготовка к деоккупации? Нацгвардия показала свое умение на учениях по ликвидации группировок “Л/ДНР”

Подразделения Национальной гвардии Украины показали свои умения на тактико-специальных учениях по борьбе с террористами “Л/ДНР”. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу Нацгвардии.

Отмечается, что на учениях, максимально приближенных к реальности, нацгвардейцы отрабатывали обнаружение и обезвреживание вооруженных формирований, планирующих совершение кровавых диверсий на украинских блокпостах против украинских силовиков и мирных граждан.

Примечательно, что в учениях приняли участие не только простые бойцы, но и руководящий состав - они разрабатывали план спецоперации. В них также задействовали серьезную технику: военные вертолеты, танки и прочее.



Теги: Донбасс, учения, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, нацгвардия, деоккупация
 
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