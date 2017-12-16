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Соцсети: у пунктов пропуска "тьма людей", "засада" и "забитые навесы"
Несмотря на то, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения работают в штатном режиме, практически везде образовались огромные очереди. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Сведения, которыми граждане, пересекающие линию разграничения, делятся в соцсетях, собрало ОО Донбасс SOS. Вот как они комментируют ситуацию (орфография и стилистика сохранены):
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
9-30 Из Курахово в сторону Донецка машин 200. Между посадкой и кольцом. Льготы 60,70
0 Украинский Курахово до второй поломанной опоры. Пеших в сторону Курахово очень-очень много
10-10 В сторону Донецка автомобильная очередь почти до кольца. Пеших- под всеми навесами
Это Марьинка
10-50 На Каргиле очередь заканчивается на мосту в сторону Курахова
11-10 Из Курахово в сторону Донецка пеших два навеса и за ними метров 30 ещё. Машин почти до кольца. На таможне в сторону Курахово пеших два навеса и за ними человек 100. Машин 100. На нуле в сторону Курахово пеших очень много. 400,500+,-. Машин под сотню. Каргил в Донецк машин 70 льготы 10
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка
На волновахе в сторону Донецка очередь до покрышек. На волновахе в сторону Донецка очередь до покрышек. это 100-150 метров от начала моста новотроицк донецк, если по машинам 150-200,
9-00 Людей на Донецк 2.5 навеса
9-30 На новотроицке две полосы но полупустые на Мариуполь. 4 на донецк
9-40 На перлыне людей тьма на марик к. Машин 120
11-10 Новотроицк на Донецк почти до конца моста, там где шины. Льгота машин 20.
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
10-10 Из телеграмм: На Гнутово засада,очень много машин в обе стороны,льготников много.в пешей очереди человек сто
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
Нет информации
Напомним, что по данным Госпогранслужбы Украины, сегодня, 16 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда у линии разграничения в Донецкой области, собралось более 500 авто.
Напомним, что КПВВ атакует всё больше народу.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди
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