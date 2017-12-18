- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
Подразделения российской армии и боевики могут начать крупное наступление против сил АТО на Донбассе по всей линии фронта уже во вторник, 19 декабря, передает «Диалог».
Информацию об этом опубликовал штаб АТО, ссылаясь на данные разведки. По полученным сведениям, заявление российских военных об отзыве офицеров ВС РФ из Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе не является случайным.
Согласно заявлению штаба, оккупанты готовятся усилить работу диверсантов на подконтрольных Украине территориях против объектов военной инфраструктуры, планируя диверсии на узлах транспортных и энергетических систем.
Кроме того, боевики готовятся применить танки, реактивную и тяжелую артиллерию для создания повода к наступлению и дискредитации сил АТО среди гражданского населения.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, штурм, ДНР, наступление
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне
- Командиры боевиков увольняются и бегут в Россию
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Оккупанты Донбасса проводят внутреннее расследование: кто-то крадет оружие
- В зоне АТО вчера состоялось три столкновения с боевиками - спикер АП Лысенко рассказал о неудавшихся атаках оккупантов
- Российский наёмник о Донбассе: "Наших там на сотню ополченцев - семьдесят, а то и восемьдесят"
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- В Донецк передислоцируются остатки гвардии Плотницкого14:09
- Боевики обстреляли позиции ВСУ около освобожденных Травневого и Гладосово13:51
- Новогоднее перемирие на Донбассе обсудят на переговорах в Минске13:16
- Власти "ДНР" планируют крупный захват пустующих квартир в Донецке - жители города напуганы и бьют тревогу11:46
- Появилось объяснение, зачем боевики ДНР-ЛНР сами себя обстреливают11:24
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 декабря11:00
- Путин: Перемены к лучшему – необратимы17:52
- На Донбассе можно ожидать обострение ситуации. Но есть предохранители — Тымчук17:33
- Неволшебная ночь! В ночь на Святого Николая Донетчину жестоко расстреливали17:13
- Из запорожского СИЗО по ошибке выпустили не того заключенного16:59
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ16:41
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО16:01
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- В Австралии запустили первый в мире “солнечный” поезд15:10
- Депутаты Одесского облсовета поддержали инициативу о референдуме за импичмент Порошенко. ВИДЕО14:49
- Секреты приготовления и рецепты глинтвейна16:19
- Вот он, секретный ингредиент ″Ред Булла″. Он вам точно не понравится!15:16
- "Тарелка здоровья" от Минздрава: яйца и рыба без супов и сала08:34
- Названы продукты, которые категорически нельзя покупать в супермаркете22:17
- Астролог рассказала, каким знакам повезёт в любви в 2018 год Желтой Собаки20:47
- Как быстро справиться с простудой: проверенные способы19:38
- Пять продуктов, заряжающих энергией13:00
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»09:16
- Пять ранее неизвестных причин выпить красного сухого вина07:52
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- В зоне АТО появились красные круги и черные крестики
- В Кабмине Украины заявили о либерализации проверок переселенцев
- В Горловке замечены подозрительные военные
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Политолог: Путина гонят с Донбасса по узкому коридору
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- "Наши" с "ненашими" не сходятся. Зарисовка с блокпостов у линии разграничения
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Донбасский фронт: в бой брошены танки, у сил АТО - потери
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР