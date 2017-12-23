На ДМЗ кое-что ликвидировали

23.12.2017 10:47

КП "Компания "Вода Донбасса" сообщает, что специалистами Донецкого РПУ были выполнены работы по ликвидации утечки на водоводе ДМЗ диаметром 600 мм, подающем воду промышленным предприятиям оккупированного Донецка, среди которых Донецкий металлургический завод.



"Выполнение работ осложнялось близостью проезжей части с оживлённым движением и большим количеством подземных коммуникаций, - отмечается в сообщении. - Для проведения работ была перекрыта линейная задвижка, выполнена раскопка траншеи. Сварочные работы на стыке поврежденного трубопровода были выполнены Кировской бригадой Донецкого РПУ в максимально короткие сроки, и водовод снова был включен в эксплуатацию".



Напомним, что ДМЗ, как и все крупные предприятия ОРДО, перешел под т.н. "внешнее управление". Только "правят" там не представители псевдонародной "республики", а российские оккупанты. В частности, компания "Внешторгсервис".



Ранее группа "Информационное Сопротивление" сообщила, что беглый украинский младоолигах Сергей Куренко (21.09.1985 г.р., ныне проживает на территории РФ) и подконтрольные ему структуры выполняют роль ключевого посредника между властью РФ и большинством субъектов экономической деятельности на территории ОРДЛО.