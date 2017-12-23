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Архив - Донецкая область

Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок

23.12.2017 18:10
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Перемирие расстреляли из минометов и снайперских винтовок

Российско-террористические войска цинично нарушают новогодне-рождественское перемирие, которое начало действовать с начала этой суток. В течение сегодняшнего дня оккупанты уже трижды провоцировали силы АТО на огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник из миномета калибра 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям вокруг Луганского, что на Светлодарской дуге. В этом же районе защитников Украины обстреливал вражеский снайпер.

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия у Лебединского.

"Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня", - отмечает пресс-центр штаба АТО.

Напомним, что с 00:00 сегодня, 23 декабря, должно было начаться очередное перемирие, согласованное переговорщиками в Минске. Но оккупанты сорвали его в первый же день…



Теги: Донбасс, перемирие, АТО, обстрелы
 
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