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Архив - Донецкая область

В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов

23.12.2017 21:19
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В Покровске проголосовали за повышение водных тарифов

Сегодня, 23 декабря, в Покровске (бывший Красноармейск, что на подконтрольной части Донетчины) состоялись общественные слушанья относительно поднятия тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Как сообщает ddk.dn.ua, в актовом зале коммунального предприятия "Покровскводоканал" собрались руководители городских предприятий и учреждений, депутаты, старшие домов, квартальные и представители общественности в городе.

Директор горводоканала Михаил Дитковский ознакомил присутствующих с состоянием дел на предприятии. Согласно проведенному анализу, доходы предприятия, даже с собранными многомиллионными долгами населения, могут покрыть только 60% тарифа, поэтому его нужно привести в соответствие с себестоимостью.

Повышение стоимости тарифа на воду аргументируется постоянным увеличением цены на электроэнергию, уровня минимальной заработной платы, стоимости самой воды и другими составляющими.

После недолгих обсуждений, участникам слушаний зачитали проект решения, согласно которому жители частного сектора и предприятия будут платить 31,45 гривен за куб воды, жители многоквартирных домов (госсектор) – 32,34 гривен за куб.

По данным ddk.dn.ua, сейчас стоимость куба воды в Покровске составляет 22,23 гривны за куб.

Большинством голосов проект решения был утвержден. "Против" проголосовали только двое из 60 зарегистрированных.

Теперь это решение необходимо утвердить на исполкоме. Новые тарифы вступят в силу через 1 месяц после утверждения.



Теги: Донбасс, вода, тариф, Покровск (Красноармейск)
 
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