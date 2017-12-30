- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО09:19
- Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе09:06
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время08:44
- Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники08:32
- В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО08:21
"ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику
Террористы на Донбассе распространяют информацию со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в своем Facebook, передает obozrevatel.com.
"В ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие "достоверные данные" о некоей "переброске ВСУ к фронту тяжелой артиллерии" и "американских ударных БПЛА", - сказано в сообщении.
Наступление якобы начнется с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения.
Синхронно "МГБ ДНР" и "МГБ ЛНР" заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом "наступления ВСУ".
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, наступление, террористы
- ВСУ постоянно продвигаются вперед по всему фронту: волонтер Мысягин порадовал новостями из Донбасса
- Донбасский фронт: о "ползучем наступлении"
- Группа российских военных по ошибке попала под мощный артиллерийский обстрел на Донбассе: разведка узнала, сколько российских солдат погибло
- Разведка раскрыла коварные замыслы боевиков на Донбассе
- Боевики на Донбассе заговорили о наступлении и начали преследовать мирное население
- Блогер: Боевики ОРДЛО несут большие потери
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО09:19
- Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе09:06
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время08:44
- Как будут работать пункты пропуска в новогодние праздники08:32
- В зоне АТО погиб боец, еще два ранены. ВИДЕО08:21
- "ВСУ пойдут в наступление": террористы на Донбассе устроили истерику11:54
- Потеряем все: Вакарчук сделал грозное предупреждение украинским политикам11:34
- Ему было всего 25 лет: названо имя защитника Украины, погибшего на Донбассе за минувшие сутки во время "рождественского перемирия". ВИДЕО11:31
- В Киеве продают продукты, собранные волонтерами для бойцов АТО11:11
- Ходаковский обнародовал интересный компромат на Захарченко11:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 декабря10:02
- Несмотря на новогодне-рождественские перемирия, боевики продолжают обстрелы на Донбассе09:57
- Освобожденный боец “Азова” рассказал, кого на самом деле Киев вытащил из плена “Л/ДНР”. ВИДЕО09:19
- Западу плевать: у Порошенко назвали главную задачу Украины на Донбассе09:06
- Встречай, страна, нового патриота: Ахметов признался, что ждет исполнения гимна на "Донбасс Арене" в ближайшее время08:44
- Новый 2018 год: Где и с кем встречать, во что одеться и что поставить на стол20:41
- Лишить Украину родительских прав19:57
- Для Донбасса 2018 год пройдет в рамках сценария «ни войны, ни мира» – эксперт17:37
- Донбасс накануне праздников. Что происходит - Тука13:28
- Не может позволить себе успешной Украины: на Западе рассказали, чего ждать от Путина12:34
- В США озвучили прогноз для Украины на 2018 год18:44
- Новведення для водителей: что изменится в следующем году. ВИДЕО18:40
- Новогодняя аптечка: что спасет 1 января18:25
- Продукты которые никогда не есть королева Елизавета17:15
- Безвредные алкогольные напитки на Новогодние праздники11:47
- Что стоит знать украинцам об общей мобилизации
- МТС «нагревает руки» на жителях ОРДЛО
- Війна закінчиться: астрологи розповіли про майбутнє України
- У МТС заговорила совесть? Абонентам Донбасса присылают извинения за тариф 3 грн/день
- Отступают на всех фронтах: что случилось у боевиков «ДНР»
- У Путина официально озвучили планы на Украину в 2018 году
- "Это какая-то параллельная вселенная, колючей проволоки только не хватает", - фото из оккупированного Донецка поразило соцсети
- Названа дата когда Путин может подписать соглашение по Донбассу
- “20 трупов за полгода”, - в Сеть “слили” фото стремительно растущего кладбища батальона наемников “Призрак”
- Його Ірина Геращенко та Петро Порошенко витягли з полону ЛНР! Але є одна проблема!