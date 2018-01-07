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Донбасс: как по-фронтовому отмечают Рождество
Украинские воины, которые защищают от российских оккупантов подступы к Волновахе, несмотря на вражеские обстрелы, помнят о христианские традиции и по-своему, по-фронтовому, отмечают Рождество Христово.
В Сочельник на их столе не было такого разнообразия постных блюд, которые мы привыкли видеть во многих украинских семьях, но рождественская кутья присутствовала, сообщает мобильная группа ОТГ "Донецк".
"В уютном блиндаже на столе горит рождественская свеча, рядом маленькая елка. Несколько военнослужащих уже за столом, остальные - на боевых постах, - отмечается в сообщении. - Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Александр рассказал, что каждый из боевых побратимов, которые посменно несут боевое дежурство, попробуют рождественской кутьи".
"Мы постоянно, а по праздникам - тем более - усиливаем бдительность и внимание. Ведь враг не соблюдает перемирие и продолжает обстреливать наши позиции по всей линии фронта", - отмечают украинские воины.
Теги: Донбасс, Рождество, АТО, фронт
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