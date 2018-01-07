Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой

07.01.2018 13:55

Сегодня, 7 января, когда празднуетс Рождество, пограничники обнаружили в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" иностранца с крупной суммой наличных.



При оформлении гражданина Грузии, следовавшего с неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили у него 140 000 гривен и 10 000 долларов США. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.



Гражданина и обнаружены деньги передали сотрудникам Национальной полиции, сообщает Госпогранслужба Украины.