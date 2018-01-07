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У Станицы Луганской ранили украинского военнослужащего
Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что за прошедшие сутки, 6 января, российско-оккупационные войска осуществили 3 пристрельных обстрела позиций ВСУ. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины ответный огонь не открывали, соблюдая начавшийся с 23 декабря режим тишины.
По словам Мотузяника, первый обстрел произошел во второй половине дня в районе населенного пункта Новолуганское на Донетчине (район Светлодарской дуги). В течение получаса противник пытался спровоцировать украинских военных огнем из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.
Вечером, в районе Троицкого (Луганщина), оккупанты открыли огонь из минометов запрещенного минскими договоренностями калибра 120 мм. В сторону украинских военных противник выпустил 13 мин.
Еще один обстрел украинских позиций (из стрелкового оружия) произошел недалеко от Станицы Луганской. Там получил огнестрельное ранение один украинский военнослужащий. Военные медики оценивают состояние его здоровья как удовлетворительное.
Напомним, что ранее была опубликована карта обстрелов в зоне АТО в преддверии Рождества.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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