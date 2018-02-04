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Архив - Донецкая область

Под минометный огонь попали силы АТО у четырех населенных пунктов

04.02.2018 07:36
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Под минометный огонь попали силы АТО у четырех населенных пунктов

За прошедшие сутки, 3 февраля, на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

Как передает пресс-центр штаба АТО, на Луганском направлении оккупанты после обеда активизировались в районе Светлодарской дуги. Противник применил там 120-ти и 82-мм минометы, вооружения БМП, зенитную установку и крупнокалиберные пулеметы, ведя около часа обстрел опорных пунктов военнослужащих ВСУ в районе Луганского. Из гранатометов различных видов и пулеметов боевики вели огонь вблизи Лозовой, а из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов нарушали перемирие неподалеку от Зайцево.

На Донецком направлении НВФ ОРДО применили 82-мм минометы в пригороде Авдеевки и у Новотроицкого.

Напомним, что вчерашние обстрелы привели к ранениям двух украинских воинов.



Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
 
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