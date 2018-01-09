Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения

09.01.2018 19:54

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства имеют право свободно и беспрепятственно пересекать линию соприкосновения через блокпост (БП) или контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) при условии предъявления определенных документов:

для граждан Украины – любого документа, удостоверяющего личность, и разрешения (пропуска);

для иностранцев и лиц без гражданства – паспорта и разрешения (пропуска).

Важно: пересечение линии соприкосновения вне блокпостов или контрольных пунктов въезда-выезда запрещено!

Контроль при пересечении линии разграничения

При пересечении физическими лицами линии соприкосновения осуществляется контроль, в ходе которого уполномоченные сотрудники Госпогранслужбы Украины и иных контролирующих органов и служб осуществляют:

проверку документов, удостоверяющих личность, с целью установления их подлинности и принадлежности соответствующему лицу. В ходе проверки используются технические средства контроля для поиска признаков подделки в документах. Лица, проезжающие через блокпосты и КПВВ обязаны предъявить соответствующие документы, а также предоставить для осмотра транспортные средства, грузы (товары) и другое имущество;

опрос лиц с целью выяснения наличия или отсутствия оснований для отказа во въезде на временно неконтролируемую территорию и выезде из нее;

принятие решения о пропуске лиц;

выявление и задержание лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений или скрывающихся от органов досудебного расследования, следственного судьи, суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

внесение данных о лицах в электронные реестры.

Наличие пропуска у физического лица не исключает возможности проведения проверки документов, подтверждающих цель пересечения линии соприкосновения.

Важно: представители всех органов и служб, осуществляющих контроль при пересечении линии соприкосновения, при исполнении своих служебных обязанностей должны иметь при себе служебные удостоверения и представительские карточки.

Представительская карточка – это документ должностного лица контролирующего органа, который функционирует для осуществления контроля при пересечении государственной границы. Представительская карта включает в себя:

наименование контрольного ведомства, которое представляет сотрудник,

фотографию сотрудника,

его фамилию на украинском и английском языках, имя (на украинском языке),

личный регистрационный номер сотрудника и серию принадлежности к месту контроля в соответствии с его расположением и административно-территориальным делением,

номер телефона доверия соответствующего контролирующего органа.

на обратной стороне – подпись и печатью руководителя соответствующего контролирующего органа.

Основания отказа в пересечении линии разграничения

Сотрудники Госпогранслужбы могут отказать лицу в выезде на временно неконтролируемую территорию по следующим основаниям:

лицо подало поддельный или испорченный документ, а также если документы недействительны или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

у физического лица отсутствует разрешение (пропуск) или истек срок его действия (см. Кому могут отказать в выдаче пропуска в зону АТО);

в базах данных Госпогранслужбы есть информация о запрете лицу выезда из Украины;

наличие угрозы для жизни или здоровья лица в случае выезда лица на временно неконтролируемую территорию;

выезд лица на временно неконтролируемую территорию противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка, угрожает охране здоровья, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц;

лицо на блокпосту или КПВВ нарушило условия и порядок прохождения контроля;

иностранец или лицо без гражданства во время предыдущего пребывания на временно неконтролируемой территории осуществил выезд из нее не через определенные пункты пропуска (блокпосты или КПВВ);

в паспортном документе иностранца или лица без гражданства отсутствует отметка о пересечении государственной границы или у него отсутствует иммиграционная карточка.

Сотрудники Госпогранслужбы могут отказать в выезде с временно неконтролируемой территории по следующим основаниям:

лицо подало поддельный или испорченный документ, а также если документы недействительны или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

у физического лица отсутствует разрешение (пропуск) или истек срок его действия.

лицо подало документ, удостоверяющий личность освободившегося из мест лишения свободы, который не соответствует этому лицу, или это лицо не зарегистрировано по месту жительства, указанному в данном документе;

выезд лица с временно неконтролируемой территории противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка, угрожает охране здоровья, защите прав и законных интересов граждан Украины и других лиц;

если лицо нарушило условия и порядок прохождения контроля при выезде с временно неконтролируемой территории или не выполнила законных распоряжений или требований уполномоченных должностных лиц контролирующих органов и служб;

лицо не смогло подтвердить цель своего въезда на контролируемую территорию;

иностранец или лицо без гражданства в установленном порядке не въехал в Украину;

При наличии оснований для отказа в пересечении линии соприкосновения уполномоченное должностное лицо Госпогранслужбы отказывает лицу во въезде или выезде, о чем осуществляет соответствующую запись в журнале учета непропущенных лиц.

Пересечение линии соприкосновения без документов

В отношении первых двух оснований для отказа в пересечении линии соприкосновения (отсутствие документа, удостоверяющего личность и/или пропуска) существуют исключение, предусмотренное «Временным порядком осуществления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей».

Так, в соответствии с Временным порядком, лицо может покинуть неподконтрольную территорию (только выехать) без пропуска и документов, удостоверяющих личность, в случае, если человек покинул место проживания во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, массовых проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. В таком случае решение о разрешении/запрете проезда принимает непосредственно руководитель Координационного центра.

Также, Временный порядок устанавливает, что в случае явной угрозы жизни или здоровью человека, пропуск не требуется.

Как разъяснил адвокат, лидер общественного движения «Земляки» Геннадий Борисичев, если у человека нет документов и он хочет выехать с неподконтрольной территории, сначала необходимо позвонить в Координационные центры зоны АТО, где подробно расскажут алгоритм действий.

Но первая проблема, с которой столкнется человек – выезд с неподконтрольной территории, потому что там тоже действуют блокпосты с проверкой документов. Из практики – самое главное, суметь добраться до ближайшего украинского КПВВ. Здесь уже можно заявить об утере документов и что жизни и здоровью людей угрожает опасность. «Последнее – принципиально важный момент. Дело в том, что во Временном порядке указано, что работники КПВВ не могут отказать во въезде на подконтрольную территорию (даже если человек вообще без документов), если человек заявит, что на неподконтрольной территории или в "серой зоне" ему угрожает опасность», – акцентировал Борисичев.

Далее человека без документов передадут органам Службы безопасности Украины, которые совместно с миграционной службой будут делать запросы в различные структуры, архивы для идентификации личности. Человеку же на этот период выдается временное удостоверение личности (справка), с которой он далее может перемещаться по стране.

Восстановить утерянные украинские документы можно административным способом (через ведомства, в базе которых сохранились эти документы), если же такой путь не подходит – тогда через суд.

Источник dnews.dn.ua.