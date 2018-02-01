Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля

01.02.2018 09:54

Сегодня утром, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию разграничения через КПВВ пересекли 28,2 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6860 человек и 885 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7050 человек и 1305 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4440 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3200 человек и 720 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6655 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 60/70;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;

КПВВ «Гнутово» – 50/50.

Пользователи соцсетей на момент подготовки материала о ситуации на КПВВ не сообщали.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 17 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.