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Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля
Сегодня утром, 1 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 января линию разграничения через КПВВ пересекли 28,2 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 6860 человек и 885 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7050 человек и 1305 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 4440 человек и 995 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3200 человек и 720 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 6655 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 60/70;
КПВВ «Марьинка» – 50/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 40/30;
КПВВ «Гнутово» – 50/50.
Пользователи соцсетей на момент подготовки материала о ситуации на КПВВ не сообщали.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;
в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 17 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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